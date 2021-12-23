Рабочего "АрселорМиттал Темиртау" придавило металлом

Иллюстративное фото: facebook.com/AMTemirtau

Очередное ЧП на шахте "АрселорМиттал Темиртау" - 46-летнего горнорабочего придавило металлом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

ЧП произошло на шахте "Шахтинская" компании "АрселорМиттал Темиртау". Мужчина получил травму во время отгрузки металла.

"22 декабря при выполнении работ по отгрузке металлических стоек горнорабочий 1975 года рождения получил травмы. Ему была своевременно оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Угрозы для жизни нет. Случай расследуется", - сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау".

Пострадавший доставлен в клинику имени профессора Макажанова. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Мужчина госпитализирован в отделение экстренной травматологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" случилось ЧП, унесшее жизни 6 человек. Еще два человека в результате происшествия попали в реанимацию.

После случившегося была приостановлена деятельность всех шахт "АрселорМиттал Темиртау". Позже стало известно, что семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948202-rabochego-arselormittal-temirtau-pridavilo-metallom/