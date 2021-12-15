Три взрыва прогремели за один день в разных районах Афганистана

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В Афганистане два взрыва произошли в Кабуле, один – в провинции Гильменд. Есть погибшие, передает РИА Новости.

По данным источников агентства, в результате взрыва бомбы на юго-востоке Кабула погибли три человека. Но в заявлении представителя МВД Афганистана Саида Хости говорится, что в происшествии погиб один человек и двое талибов получили ранения.

Еще один взрыв прогремел в другом районе Кабула – Даште-Барчи. Жертв нет.

В афганской провинции Гильменд также взорвалась бомба. Четыре человека получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в конце ноября в столице Афганистана рядом со школой произошел взрыв. Пять человек пострадали в результате происшествия. Еще двумя неделями ранее два взрыва прогремели в центре Кабула за один день. По словам очевидцев, погибли девять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946990-tri-vzryva-progremeli-za-odin-den-v-raznyh-rayonah-afganistana/