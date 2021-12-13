Взрыв газа произошел в результате пожара в Кокшетау: один человек погиб, еще один пострадал

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Сегодня утро в дачном поселке на территории города Кокшетау произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб и еще один получил различные травмы, передает телеканал КТК.

По данным телеканала, погибшему мужчину было 47 лет. Выживший 39-летний мужчина сейчас находится в травматологическом отделении областной больницы.

Медики поставили ему диагноз: термический ожог первой степени лица и обеих кистей, резаная рана правой кисти.

Указывается, что утром в доме начался пожар. Выживший и выбравшийся из дома мужчина рассказал огнеборцам, что в помещении остался один человек и газовый баллон.

Второго мужчину в итоге нашли мертвым. Баллон благополучно вынесли из дома и уже даже практически ликвидировали возгорание, однако в определенный момент произошел взрыв.

Оказалось, что на крыше дома находился еще один баллон с газом. От взрыва никто не пострадал, однако дом площадью в 30 квадратных метров сгорел практически полностью.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946773-vzryv-gaza-proizoshel-v-rezultate-pozhara-v-kokshetau-odin-chelovek-pogib-esche-odin-postradal/