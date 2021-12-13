"Целый город ушел": десятки человек погибли в результате крупнейшего в истории США торнадо

Дом престарелых в Арканзасе после торнадо. Фото: Twitter/realtalkmaggie

Несколько американских штатов пострадали в результате обрушения сильного торнадо. Среди погибших десятки человек.

Как пишет The New York Times, в одном только штате Кентукки погибли 70 человек. На разрушенной свечной фабрике в городе Мейфилд, которая работала круглосуточно, в момент обрушения торнадо находились примерно 110 человек. Были спасены примерно 40 из них.

Большинство погибших в Иллинойсе - работники склада Amazon, которые оказались там в пятницу, когда обрушился торнадо.

В Арканзасе погиб 94-летний житель дома престарелых, еще двое из постояльцев были ранены.

Согласно сообщению CNN, минимум 50 торнадо обрушились на несколько штатов. В Мейфилде, штат Кентукки, были уничтожены античные здания.

"Он никогда не будет выглядеть так же, как раньше. Целый город ушел", - сказал один из жителей Мейфилда банкир Стивен Элдер.

Общее количество погибших и раненых неизвестно. Поисково-спасательные операции в каждом штате продолжаются. Байден заявил, что прошедший торнадо является крупнейшим в истории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946649-tselyy-gorod-ushel-desyatki-chelovek-pogibli-v-rezultate-krupneyshego-v-istorii-ssha-tornado/