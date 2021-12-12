Тело пропавшего иностранца нашли в Капшагае

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В Капшагае найдено тело иностранца, числившегося с ноября пропавшим без вести. 51-летний мужчина проживал с семьей в Алматы и был гражданином КНР. Последние две недели его розыском занимались полицейские и волонтеры. Обстоятельства по данному факту прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об обнаружении тела без вести пропавшего мужчины, подкрепленная несколькими фотографиями, распространяется в соцсетях. Автор отмечает, что тело обнаружили волонтеры на территории одной из капшагайских баз отдыха.

"Тело пропавшего гражданина КНР было найдено сегодня поисковиками LIDER.KZ на территории одной из баз отдыха, рядом с дачным обществом "Заря Капчагая". Причину смерти установит следствие" - указывается в посте.

В областной полиции подтвердили, что 11 декабря в Капшагае обнаружено тело 51-летнего гражданина Китая. Здесь уточнили, что мужчина временно проживал в Медеуском районе и первоначальный его поиск был организован полицейскими Алматы.

"Волонтеры обнаружили тело в воде близ дачного кооператива "Заря" и сразу же позвонили в дежурную часть полиции Капшагая. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина утонул, захлебнувшись водой. Каких-либо внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Необходимая проверка по факту проводится и все обстоятельства его кончины будут установлены", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Стало известно, что гражданин КНР, 1970 года рождения, владел русским языком, временно проживал с семьей в Алматы и занимался поставкой и перевозкой сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946553-telo-propavshego-inostrantsa-nashli-v-kapshagae/