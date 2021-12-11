Как спасали людей из горящего дома в Алматы, показали полицейские (видео)

Кадр из видео. Источник: ДП Алматы

Минувшей ночью в Алматы произошел пожар в жилом комплексе "Алтын Булак-2". Из дома были эвакуированы более 170 человек. В спасательной операции принимали участие в том числе и полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как рассказали в ДП, сразу после получения сообщения о ЧП, к месту возгорания были направлены 13 экипажей патрульной полиции. Силы также были стянуты из соседних районов, прилегающих к месту пожара.

Всего в спасении жителей ЖК и ликвидации последствий пожара принимали участие 35 полицейских.

Из загоревшегося дома были эвакуированы 177 человек, в том числе шестеро детей.

Причину пожара установит экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946483-kak-spasali-lyudey-i-goryaschego-doma-v-almaty-pokazali-politseyskie-video/