Муж, жена и трое детей отравились угарным газом в СКО

Иллюстративное фото: pexels.com

В Северо-Казахстанской области семья отравилась угарным газом. Трагедию предотвратил малыш, который проснулся и начал плакать, подняв мать. Об инциденте рассказал начальник отдела по ЧС Тайыншинского района Жанат Донанов, передает Петропавловск.news.

3 декабря по причине рано закрытой затворки дымохода семья отравилась угарным газом.

По словам начальника отдела по ЧС Тайыншинского района Жаната Донанова, к ним поступил звонок из больницы. Сообщалось, что в приемный покой поступили муж, жена и трое их детей.

"В настоящее время состояние всех пострадавших расценивается как стабильное", - сообщил Жанат Донанов.

ЧП произошло ночью. Семью от гибели спас малыш, который начал капризничать. Из-за плача проснулись мать и старшая дочь, которая почувствовала першение в горле. Все они получили отравление легкой степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945694-muzh-zhena-i-troe-detey-otravilis-ugarnym-gazom-v-sko/