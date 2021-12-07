Взрыв в Шортанды: в МЧС заявили, что в трагедии виноват хозяин дома

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин назвал виновных в трагедии в поселке Шортанды Акмолинской области - в результате взрыва в частном доме погибли пять человек, трое из которых дети. По заключению МЧС, виноват в случившемся хозяин дома.

Слова министра опубликовал телеканал "Астана".

"Хозяин дома принес и установил этот баллон возле печи, тем самым спровоцировав гибель своих родных и близких. Это – первая вина человека. Вторая вина человека, который, зная, что газовые баллоны запрещено заправлять на автозаправках, заправляет их там", - заявил Юрий Ильин.

Напомним, 16 ноября в частном доме на три квартиры в поселке Шортанды взорвался газовый баллон. На месте ЧП погибли две женщины и 4-летняя девочка, 11 человек, пятеро из которых дети, попали в больницу.

Спустя 4 дня, 20 ноября, в больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва. Во время происшествия он получил ожоги 70% поверхности тела. Еще через 2 дня, 22 ноября, в реанимации умерла пострадавшая при взрыве 10-летняя девочка.

Сообщалось, что в доме, где прогремел взрыв, проживали семьи трех родных братьев. Их отец рассказал подробности трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945583-vzryv-v-shortandy-v-mchs-zayavili-chto-v-tragedii-vinovat-hozyain-doma/