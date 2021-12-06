Супруги заживо сгорели в Темиртау

Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

В Темиртау при пожаре в доме заживо сгорели супруги. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Карагандинской области в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, в Темиртау по причине неосторожного обращения с огнем (курение) произошло горение деревянного пола жилого дома, а также вещей и мебели на общей площади 15 квадратных метров.

На месте происшествия огнеборцы обнаружили два сильно обгоревших тела: 69-летнего хозяина дома и его 65-летней супруги.

В ДЧС Карагандинской области отметили, что за прошедшие выходные спасатели осуществили 26 выездов. Спасены 6 человек, из них 4 детей. Погибли 4 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945453-suprugi-zazhivo-sgoreli-v-temirtau/