Вулкан активизировался в Индонезии. 13 человек погибли, десятки пострадали (фото, видео)

Люди спасаются бегством от извержения вулкана. Фото: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

В Индонезии активизировался вулкан. Стихийное бедствие унесло за собой жизни 13 человек, десятки граждан получили ожоги.

В субботу днем в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) активизировался вулкан Семеру и начал извергать горячие облака дыма и пепла. Усиление его активности было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (14:20 по Нур-Султану), пишет ТАСС.

В первый день ЧП была подтверждена гибель одного местного жителя. Сегодня же были обнаружены тела еще 12 погибших.

"Спасатели продолжают поисковую операцию", – сообщил зарубежным СМИ замглавы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.

Кроме того, в результате инцидента 41 человек получил ожог. Большая их часть находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь.

Фото: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

Последствия извержения вулкана в Индонезии. Фото: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

Вместе с этим ряд домов, где находились местные жители, были засыпаны песком, грязью и пеплом.

Последствия извержения вулкана в Индонезии. Фото: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

По данным местных властей, неизвестно местонахождение нескольких десятков человек. Предположительно, они были заблокированы в своих домах в результате извержения вулкана. В тот район направили вертолеты для проведения поисковой и спасательной операции.

Последствия извержения вулкана в Индонезии. Фото: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии. Предыдущее извержение вулкана произошло в январе нынешнего года, однако никто из местных жителей тогда не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945328-v-rezultate-izverzheniya-vulkana-v-indonezii-pogibli-13-chelovek/