Взрыв прогремел на автомойке в Нур-Султане: пострадал один человек

Кадр из видео с места ЧП: telegram-канал Astanovka98

Вчера, 30 ноября, на одной из столичных автомоек прогремел взрыв. Известно об одном пострадавшем. О ЧП рассказали в департаменте по ЧС столицы.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Astanovka98.

В департаменте по ЧС столицы изданию Sputnik Казахстан рассказали, что информация о дыме по улице Ер Коше поступила на пульт ДЧС в 17.44. На место были направлены пожарные подразделения.

"По прибытии огнеборцев в составе 21 человек личного состава и 5 единиц техники было установлено, что в котельной, пристроенной к двухэтажному зданию автомойки, на первом этаже произошел взрыв (хлопок) котла отопления без последующего горения", - цитирует издание сообщение пресс-службы.

Известно, что ранение получил 21-летний молодой человек. Его госпитализировали с переломом ноги.

Информации о других пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944774-vzryv-progremel-na-avtomoyke-v-nur-sultane-postradal-odin-chelovek/