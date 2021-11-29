Кто из казахстанцев чаще всего гибнет при пожарах, рассказали в МЧС

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на брифинге в СЦК рассказал, кто чаще всего рискует погибнуть при пожарах, передает корреспондент NUR.KZ.

Дербисов сообщил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества пожаров на 16,5%, погибших - на 22%, травмированных - на 27%.

С начала года, по его данным, от отравления угарным газом без возникновения пожара погибли 4 человека, травмировано - 47.

"Анализ социального положения показал, что 74% от общего числа погибших при пожарах составляют незанятое население - безработные, пенсионеры, инвалиды и лица без определенного места жительства, 17,4% - работающее население и студенты, и 8,6% составляют дети дошкольного и школьного возраста.

Из числа погибших 34,7% находились в состоянии алкогольного опьянения, 28,2% - в состоянии сна, 4,3% - в состоянии паники, то есть, совершали неправильные действия при пожаре. В 2% случаев погибшие были маломобильными", - пояснил спикер.

Основными причинами гибели при пожарах оказались:

39,1% (18 случаев) - неосторожное обращение с огнем;

26% (12) - курение в нетрезвом виде;

10,8% (5) - нарушения при эксплуатации электроприборов;

6,5% (3) - нарушения требований при эксплуатации печного отопления;

4,3% (2) - пожары, повлекшие взрывы;

2% (2) - поджог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944458-kto-iz-kazahstantsev-chasche-vsego-gibnet-pri-pozharah-rasskazali-v-mchs/