Сход грунта произошел в Алматы (фото, видео)

Фото с места ЧП. Источник: instagram.com/almaty_tjd

Сегодня утром в Медеуском районе Алматы из-за порыва трубопровода и переувлажнения грунта произошел сход оплывины. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС в Instagram.

"В 09:30 в микрорайоне Коктобе, улица Бигельдинова, вблизи дома 35, из-за порыва трубопровода и переувлажнения грунта произошел сход оплывины, предварительно 30 кубометров, в результате перекрыта проселочная дорога, поврежден металлический забор дома 35", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Как сообщили в департаменте, пострадавших нет. Вода перекрыта. На месте ЧП выставлены посты безопасности, проведены работы по расчистке дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944253-shod-grunta-proizoshel-v-almaty-video/