Новостройку затопило канализационными стоками в Усть-Каменогорске

Новостройка. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Жители более 300 квартир в новостройке посреди Усть-Каменогорска страдают от зловония и сырости. Причиной всему - прорыв канализации в подвале дома.

Как передает телеканал "Астана" со слов жильцов, после ЧП городские службы не спешили к ним на помощь, а в итоге и вовсе обвинили их самих в случившемся.

По данным журналистов, вода в подвале новостройки поднялась на полметра. В луже стоков оказались вещи жильцов. В КСК обещали откачать все, однако в итоге так этого и не сделали.

Местные жители возмутились тем, что им пришлось задыхаться от зловония на протяжении нескольких дней.

"Запах был в коридоре, в квартирах, запах в туалете, как будто, извините, конюшня, в самом деле запах такой. Два раза машины приезжали, один раз 4-5 раз откачивали, и на второй день они были", - пожаловалась представителям СМИ жительница дома Галина Андрющак.

Ее соседка Кира Кузенко поделилась опасениями касательно того, что из-за сырости в здании могут образоваться трещины и дом вовсе развалится из-за местных сильных ветров.

Для того, чтобы откачать зловонную воду, жильцам пришлось вызвать аварийную службу "Водоканала". Специалисты после устранения аварии заявили, что в канализации образовался огромный затор из бытовых отходов. Именно он, по их версии, спровоцировал происшествие.

"Многие жители или не понимают, как работает система канализации и, в основном, берут, и выкидывают предметы, которые не предназначены для этого. Например, памперсы, строительные материалы.

Так было на Аль-Фараби, 34. Это все забилось, утрамбовалось и за счет этого случился прорыв, и вся эта нечисть она в подвалы и полилась", - сообщил представителям телеканала советник акима Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов.

Жильцы на это ответили, что кто-то из соседей действительно мог слить запрещенные для канализации предметы. Однако проблема в том, что всего за год существования дома вода в подвале поднималась уже не единожды.

"То ли это грунтовые воды были, откуда мы знаем, весной это все убрали, что вот это было вода стояла до одного метра", - добавила Галина Андрющак.

В городском отделе ЖКХ на это заявили, что проект по отводу талых и грунтовых вод сейчас находится в разработке. Власти пообещали, что весной вода дому угрожать уже не будет.

Жильцы же пока каждый день проверяют подвал, так как зимой, когда на улице минус 20, вода попросту превратится в лед, и тогда откачать ее будет уже невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944240-novostroyku-zatopilo-kanalizatsionnymi-stokami-v-ust-kamenogorske/