7-летняя девочка трагически погибла в Костанае

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Трагедия произошла вечером 24 ноября в Костанае. В результате пожара в частном жилом доме погибла 7-летняя девочка. Страшные ожоги получила мать ребенка, пострадал и глава семейства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сразу после тревожного вызова на место происшествия по улице Путейская выехали огнеборцы. Пожар произошел в одной из квартир 6-квартирного кирпичного жилого дома. Горела стена и потолочное перекрытие на площади 50 кв.м.

Из помещения эвакуировали семью из трех человек и соседского ребенка.

В городскую больницу госпитализировали 44-летнюю хозяйку квартиры с термическими ожогами III степени 80-88% тела, головы, шеи и дыхательных путей. Женщина находится в реанимации, состояние тяжелое.

Ее 46-летний муж получил термические ожоги лица I степени и обеих кистей II-III-степени 1,5-2%, после осмотра его отпустили домой.

К сожалению, 7-летняя дочь супругов скончалась по дороге в больницу.

Во время тушения огня спасатели обнаружили еще одного 8-летнего ребенка из соседней квартиры. Он был спасен. Его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.

Причина пожара будет выяснятся в пожарной исследовательской лаборатории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943862-7-letnyaya-devochka-tragicheski-pogibla-v-kostanae/