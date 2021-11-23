Обогреватель убил мужчину в Актобе

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Житель Актобе трагически погиб в гараже одного из частных домов по улице Асау-Барака. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в 00.05 часов 22 ноября на пульт "102" поступило сообщение о том, что произошло возгорание гаража в одном из частных домов по улице Асау-Барака.

На место прибыли пожарные расчеты и потушили огонь. Здесь они обнаружили тело 59-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, пожар возник из-за обогревателя. В настоящее время назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943510-obogrevatel-ubil-muzhchinu-v-aktobe/