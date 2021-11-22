Мужчина несколько дней провел под завалами рухнувшего потолка в ВКО

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске одинокий мужчина несколько дней провел под завалами рухнувшего потолка. Тревогу забили соседи, которые заметили, что он несколько дней не выходит из дома. Об инциденте сообщается на официальной странице ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Сегодня спасателям поступило сообщение о том, что мужчина уже несколько дней не выходит из дома.

К месту происшествия были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда и пожарной части.

71-летний одиноко проживающий пенсионер был обнаружен заваленный вещами и обломками деревянного потолочного перекрытия в одной из комнат частного жилого дома.

По словам пострадавшего, в таком положении он находился несколько дней.

Осторожно переложив мужчину на носилки, спасатели вынесли его на улицу и передали врачам скорой помощи. После осмотра он был госпитализировали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943386-muzhchina-neskolko-dney-provel-pod-zavalami-ruhnuvshego-potolka-v-vko/