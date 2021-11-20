Торговый дом "Аксай" горел в Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Kris.p.almaty | Official

Днем 20 ноября в Ауэзовском районе Алматы произошел пожар в торговом доме "Аксай". Подробности происшествия озвучили в городском ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 20 ноября в 13.45 часов пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова.

На место происшествия огнеборцы прибыли уже через 6 минут. К этому моменту горели бутики торгового дома "Аксай" на площади 150 кв.м. Верхние помещения были пустыми.

Были введены 3 универсальных и один лафетный ствол, задействованы 3 звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления для снижения концентрации продуктов горения и улучшения видимости.

Место происшествия. Фото: ДЧС Алматы

Пожар ликвидировали в 14.12 часов. Принятыми мерами удалось отстоять остальные торговые площади объекта. Жертв и пострадавших нет.

"На момент возгорания посетителей не было", - уточнили в ДЧС Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943150-torgovyy-dom-aksay-gorel-v-almaty-video/