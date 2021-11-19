Улицу на левобережье Нур-Султана затопило водой (фото, видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В Нур-Султане затопило водой несколько участков улиц – произошло это все глубокой ночью, передает корреспондент NUR.KZ.

Произошел инцидент на левобережье столицы, на улице Туркестан – между улицами Достык и Сыганак.

В соцсетях люди пишут, что указанный участок улицы перекрыт полицейскими. Из-за этого, как отмечают пользователи, в районе образовались пробки. Некоторые жалуются на образовавшуюся гололедицу.

Ситуацию прокомментировали в ГКП "Астана Су Арнасы".

"19 ноября в 04:32 поступило сообщение в адрес ГКП "Астана Су Арнасы" от службы "I-Көмек" о возникновении порыва на действующем чугунном водопроводе диаметром 400 мм на пересечении улиц Сыганак и Туркестан", – говорится в сообщении на официальной странице предприятия в Instagram.

Как заверили в "Астана Су Арнасы", проблему уже решают.

"В оперативном режиме бригадой ГКП "Астана Су Арнасы" с привлечением необходимой спецтехники выполняются аварийные работы. В устранении порыва принимают участие 9 единиц спецтехники.

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации аварии проводятся без отключения водоснабжения потребителей. Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в ГКП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942977-ulitsu-ne-levoberezhe-nur-sultana-zatopilo-vodoy-foto-video/