Водитель закрыл террориста-смертника в такси и предотвратил трагедию в Ливерпуле

Автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле. Фото: twitter.com/terror_alarm

Автомобиль взорвался возле здания женской больницы в британском Ливерпуле. Оказалось, что водитель такси закрыл в машине предполагаемого террориста и предотвратил трагедию, передает The Sun.

"Таксист-герой предотвратил трагедию - взрыв в День поминовения, поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине", – говорится в статье.

Издание пишет, что террорист-смертник намеревался взорвать собор в Ливерпуле, где в церемонии в честь Дня поминовения участвовало много людей.

По словам друга Дейва Перри, таксиста, пассажир сначала попросил его поехать в собор, но из-за большого потока машин мужчина передумал и поменял маршрут в больницу. Как рассказал другой друг таксиста, Дейв заметил, что пассажир ведет себя подозрительно, и выпрыгнул из автомобиля.

По данным издания, у Перри имеются ожоги, осколочные ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее в афганской провинции Кундуз прогремел взрыв, унесший жизни по меньшей мере 60 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942185-voditel-zakryl-terrorista-smertnika-v-taksi-i-predotvratil-tragediyu-v-liverpule/