Об угрозе масштабных техногенных аварий в Казахстане заявил глава МЧС

Юрий Ильин. Фото: РСК Жамбылской области

Министр по ЧС Юрий Ильин в сенате сообщил об ослаблении государственного регулирования в области промышленной безопасности из-за периодических реформ регуляторной системы и мер по сокращению требований для бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЧС считает, что это создало предпосылки к снижению уровня производственной дисциплины в промышленности и, как следствие, к росту возникновения техногенных аварий на производстве.

"Отсутствие должной ответственности за нарушение законодательства негативно отражается на превентивных мерах в области контроля и надзора, что соответственно формирует у проверяемых субъектов чувство безнаказанности", - добавил он.

На сегодня, по его словам, госнадзор в области промышленной безопасности по всей стране проводит только 381 инспектор, а проверить им нужно больше 9 тысяч предприятий и 230 тысяч опасных производственных объектов. С момента введения этой системы количество инспекторов сократилось более чем в 4 раза. Если в 1991 за безопасностью на производстве следили 1648 инспекторов, в 2014 их число сократилось до 510, а к 2020 - до 449.

"С экономическим ростом страны и ростом темпов развития промышленности ежегодно увеличивается количество подконтрольных объектов. На сегодня объем работы, возложенный на инспекторов, несоизмерим с их количеством. Нагрузка на одного инспектора составляет 603 объекта.

Если подойти объективно, современные темпы развития промышленности, увеличение количества поднадзорных объектов, а также сокращение штатной численности инспекторов может отразиться на качестве осуществляемых проверок, что в конечном итоге может привести к масштабным техногенным авариям", - резюмировал Ильин.

Напомним, ранее глава МЧС назвал возможные причины трагедии на шахте "Абайская" - в прошлое воскресенье здесь из-за выброса метана погибли 6 шахтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941883-ob-ugroze-masshtabnyh-tehnogennyh-avariy-v-kazahstane-zayavil-glava-mchs/