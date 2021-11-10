Три человека пострадали в результате взрыва котла в одном из домов в Атырау (фото)

Место происшествия. Фото: ДЧС Атырауской области

Котел взорвался в жилом доме в Атырау минувшей ночью. В результате инцидента пострадали 3 человека, их госпитализировали, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Инцидент произошел в микрорайоне Балауса. Как отметили в ДЧС, ночью, в 01:24, случился хлопок газо-воздушной смеси отопительного котла, который работает на природном газе, с последующим горением дома общей площадью 120 кв. м.

Загорелась кровля и внутренние помещения дома. Справиться с огнем удалось в 02:40.

В результате инцидента пострадали 3 человека. Они были госпитализированы в областную больницу.

В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники.

Спасатели напомнили гражданам о том, что необходимо постоянно следить за работой отопительного оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941496-tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-vzryva-kotla-v-odnom-iz-domov-v-atyrau-foto/