Похороны погибших шахтеров состоялись в Абае

Иллюстративное фото: Anthony Asael/Art in All of Us/Corbis/Getty Images

В городе Абай, что находится в Карагандинской области, состоялась церемония прощания с пятью погибшими работниками шахты, передает МИА "Казинформ".

Сегодня в Абае попрощались с пятью погибшими в результате трагедии на шахте. Завтра состоится церемония прощания с еще одним.

"Это горе для нас всех. Мы сегодня хороним своих братьев и сыновей. Мне 71 год, но я пришел прощаться с молодыми ребятами.

Наша работа очень опасная. Такую трагедию невозможно предотвратить. Все, кто работают на шахте, знают, что у нас очень опасная работа", – со слезами на глазах говорит ветеран шахты "Абайская" Виктор Казаков.

Самому молодому из погибших был всего 31 год, самому старшему – 53. Почти у всех остались несовершеннолетние дети. Ранее о погибших рассказали их знакомые.

Напомним, трагедия на шахте "Абайская" произошла утром 7 ноября – из-за выброса метана в забое шахты погибли шесть человек, двое получили сильнейшее отравление. Накануне их перевели из реанимации в обычную палату.

По данному факту заведено уголовное дело, но подозреваемых в деле пока нет.

Глава государства поручил оказать семьям шахтеров всестороннюю помощь. Глава МЧС Юрий Ильин сообщил, что семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941380-pohorony-pogibshih-shahterov-sostoyalis-v-abae/