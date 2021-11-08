Мужчина погиб в результате пожара в Алматы

Место происшествия. Фото: Instagram ДЧС Алматы

Сегодня в алматинском микрорайоне Казахфильм произошел пожар в пятиэтажном доме, в результате которого погиб мужчина. Еще одного мужчину удалось спасти, сообщается на официальной странице ДЧС Алматы в Instagram. Отмечается, что возможной причиной возгорания мог стать включенный в розетку электросамокат.

Как сообщили в ДЧС, сегодня в 06:41 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Бостандыкском районе, в микрорайоне Казахфильм. На место происшествия они прибыли в 06:50.

На лестничной клетке первого этажа пятиэтажного дома создалось сильное задымление, часть жильцов успели покинуть свои квартиры. Сотрудники противопожарной службы проникли в полыхающую квартиру, при помощи аварийно-спасательных инструментов демонтировали решетку и спасли пожилого хозяина 75-ти лет, который оказался заблокированным на кухне и звал на помощь.

Ранее хозяйка квартиры успела вывести двух внучек на безопасное место. В ходе разведки поступила информация, что в одной из горящих комнат трехкомнатной квартиры находится человек. Проведение спасательных работ осложняло наличие решеток на окнах.

В ходе поисково-спасательных работ в дальнем углу комнаты было обнаружено тело мужчины (1977 года рождения), без признаков жизни.

Пострадавшие были переданы прибывшей бригаде скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 07:06, в ликвидации огня были задействованы 30 сотрудников и 6 машин ДЧС, а также четверо полицейских УП Бостандыкского района.

В настоящее рассматривается одна из версий причин пожара, которой могло стать короткое замыкание от включенного в розетку в ночное время электросамоката.

ДЧС призывает к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических бытовых приборов, не оставлять их включенными без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941180-muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-almaty/