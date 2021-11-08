Сохраняется угроза повторного взрыва на месте ЧП в Актау

Место происшествия. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Сегодня в ходе брифинга замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Азамат Сейталин сообщил, что на месте взрыва в Актау могут находиться еще два газовых баллона, что представляет угрозу, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, в результате взрыва в двухэтажном комплексе "Шеркала" в Актау в радиусе 70 метров пострадали жилые строения и рядом припаркованные автомобили.

По имеющейся информации журналистов, под завалами остались еще два баллона. Представители СМИ поинтересовались, насколько это опасно.

"На данный момент с собственниками имущества был проведен опрос. По предварительным данным, было установлено количество газовых баллонов, которые могут находиться на месте. Два газовых баллона вытащили, возможно, еще есть два газовых баллона под завалами", - сказал Азамат Сейталин.

На вопрос, существует ли тогда угроза взрыва, замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области ответил: "Возможно, да".

Напомним, вечером 7 ноября в Актау прогремел взрыв. Первоначально сообщалось, что в результате ЧП было полностью разрушено кафе "Аянат".

Позже стало известно, что взрыв произошел в столовой комплекса "Шеркала", внутри которого расположены ресторан, сауна, СТО, склады, магазины спецодежды и автозапчастей. Здание частично разрушилось.

Площадь обрушения составила 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Взрывной волной были повреждены 11 автомобилей. Озвучена предварительная причина случившегося. Сегодня также были опубликованы кадры с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941064-sohranyaetsya-ugroza-povtornogo-vzryva-na-meste-chp-v-aktau/