Строящийся коттедж загорелся в Алматы (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел в Бостандыкском районе Алматы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДЧС города, передает корреспондент NUR.KZ.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Ролик появился в паблике almaty_kris_p в Instagram. На кадрах видно языки пламени, которые охватили кровлю здания.

В ДЧС сообщили, что инцидент произошел сегодня, 8 ноября, утром.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в микрорайон Мирас. Прибывшие сотрудники обнаружили горение мансардного этажа и кровли строящегося двухэтажного дома на площади 280 кв. м.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Быстрому распространению огня способствовали легкосгораемые материалы, отметили в ДЧС.

Пожар был локализован в 11:31. Удалось отстоять первый и второй этаж дома, сообщили в ведомстве.

Полностью справиться с огнем удалось в 11:58. Жертв и пострадавших нет.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Было задействовано 12 единиц техники и более 40 человек личного состава.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941059-stroyaschiysya-kottedzh-zagorelsya-v-almaty-video/