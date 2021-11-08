Столярный цех горел в Алматы (видео)

Пожарные на месте ЧП. Кадр из видео: instagram.com/almaty_tjd

Накануне, 7 ноября, в южной столице случился крупный пожар - загорелся столярный цех с деревянными изделиями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 1:21. Пожарные расчеты выехали по повышенному рангу опасности - на место ЧП направилось больше 50 огнеборцев и 15 единиц техники.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что загорелся цех по обработке деревянных изделий. Особенность цеха была в том, что между верхним бетонным покрытием здания и подвесным потолком были пустоты, заполненные золой в качестве утеплителя. Из-за этого огонь перешел за потолочное покрытие и начала распространяться по золе. Создалась угроза распространения на соседние помещения с деревом и лесопиломатериалами.

Чтобы этого не допустить, пожарным пришлось вскрыть подвесной потолок в нескольких местах. Скрытые очаги горения огнеборцы искали с помощью тепловизора.

Локализовать возгорание удалось всего за 21 минуту, менее чем через час пожар был ликвидирован.

Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940979-stolyarnyy-tseh-gorel-v-almaty-video/