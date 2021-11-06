Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Алматы

Фото: instagram.com/almaty_tjd

В Алматы семья из четырех человек отравилась угарным газом. Причиной стала трещина в печи, об этом сообщается на официальной страницы ДЧС города в Instagram.

Инцидент произошел утром пятого ноября в микрорайоне Нурлытау Бостандыкского района.

"Из-за неисправности печи на твердом топливе получили отравление угарным семья из четырех человек (квартиросъемщики). Женщина, 1981 года рождения, мать троих детей, от госпитализации отказалась, однако ее дети, сыновья 20 и 12 лет, 11-летняя дочь госпитализированы в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сообщили в ДЧС.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе обследования установлено, что в печи имелись трещины и щели. В результате чего в помещение мог попасть угарный газ.

В итоге квартиросъемщика дома привлекли к административной ответственности

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940875-semya-iz-chetyreh-chelovek-otravilas-ugarnym-gazom-v-almaty/