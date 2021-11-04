Тело пенсионерки нашли во время тушения пожара в Акмолинской области

Фото с места событий: ДЧС Акмолинской области

Женщина 1937 года рождения погибла во время пожара в городе Макинск в Акмолинской области, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

2 ноября днем на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в доме по улице Куйбышева. На место прибыли 7 сотрудников ДЧС и одна единица техники.

Как оказалось, в квартире открытым пламенем горели домашние вещи и мебель. Во время тушения пожара огнеборцы на кухне обнаружили тело женщины 1937 года рождения.

Справиться с возгоранием удалось в 16:30. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. В квартире было повреждено домашнее имущество.

Причину возгорания установят специалисты.

Гражданам напомнили о соблюдении мер противопожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940441-telo-pensionerki-nashli-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-akmolinskoy-oblasti-video/