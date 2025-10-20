Бывших сотрудников финпола осудили за пытки в Алматы

В Алматы осудили бывших сотрудников финансовой полиции. Приговор вынесли в СМУС города, где процесс проходил в закрытом режиме, сообщает МИА "Казинформ".

Как сообщает издание, Кенжебай Жумабеков и Даурен Есимбеков были осуждены за пытки, однако не сообщается количество потерпевших по делу.

Так, подсудимых Жумабекова К.Ж. и Есимбекова Д. Е. суд признал виновными в совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено пунктами "а, б" части 2 статьи 141-1 УК РК "Пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору и неоднократно.

Согласно приговору, Жумабеков получил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, Есимбекову назначили четыре года лишения свободы. Кроме того, осужденные не смогут работать на госслужбе в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее полицейских осудили за пытки в туалете в области Ұлытау.

Также в Алматы вынесли приговор сотрудникам полиции, которых обвиняли в пытках. Их признали виновными в применении пыток в отношении доставленного гражданина в целях получения от него признательных показаний о краже чужого имущества.

