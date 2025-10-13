"Выбросила детей из окна": павлодарку отправили на принудительное лечение

В Павлодаре завершили расследование резонансного дела о женщине, выбросившей, по словам очевидцев, своих детей из окна. Она направлена в спецучреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает ведомство, расследование уголовного дела окончено и направлено на изучение в прокуратуру.

"В отношении женщины - матери детей (подозреваемой) - избрана принудительная мера медицинского характера с помещением в Павлодарский областной центр психического здоровья", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Напомним, 30 июля этого года в службу скорой помощи поступил вызов от прохожего. По его словам, на улице Нурмагамбетова в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Двоих детей 2024 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии отвезли в Павлодарскую городскую больницу №1.

В департаменте полиции сообщили, что возбуждены уголовные дела. Соседи женщины рассказали подробности трагедии.

Позже стало известно, что полуторогодовалый малыш скончался. Его старшего брата выписали из больницы. Мальчику прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца, а на восстановление уйдет около года.

В конце августа мать детей также выписали в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, самостоятельно ходить она сможет примерно к весне следующего года.

