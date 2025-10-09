jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Сотрудник акимата избежал лишения свободы из-за проблем с сердцем в Таразе

      Опубликовано:

      Мужчина держится за сердце
      Мужчина держится за сердце. Иллюстративное фото: Pixabay

      В Таразе вынесли приговор двум сотрудникам акимата, обвиняемым в неоднократном мошенничестве и растрате в крупном размере вверенного имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Жамбылской области.

      По информации пресс-службы суда №2 Тараза, дело рассматривалось в отношении заведующего сектором коммунальной собственности отдела финансов акимата города (подсудимый А.) и его непосредственного подчиненного - статиста коммунальной собственности этого же отдела (подсудимый К.).

      Судом установлено, что в 2021-2022 годах обвиняемые незаконно вывели из собственности акимата 3 объекта недвижимого имущества, расположенные в Таразе. Затем они реализовали указанные помещения физическим лицам, чем причинили ущерб государству в крупном размере.

      По данным суда, подсудимый А. вину не признал, просил суд оправдать его. Подсудимый К. признал вину, просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

      Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств подсудимого А. - отсутствие прежних судимостей, возмещение ущерба, заболевания сердца, инвалидность ІІІ группы. В отношении подсудимого К. - отсутствие прежних судимостей, признание вины. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.

      "Суд, принимая во внимание состояние здоровья подсудимого А., счел необходимым применить положения ч.4 ст.55 УК и назначить ему более мягкий вид наказания.

      Приговором суда А. признан виновным по п.1,2,4) ч.3 ст.190 УК, п.1,2,3) ч.3 ст.189 УК, и ему окончательно назначено 4 года 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

      К. - признан виновным по ч.5 ст.28 УК, п.1,3) ч.3 ст.189 УК и п.1,4) ч.3 ст.190 УК, и ему окончательно назначено 4 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере управления и распоряжения имуществом сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

      Приговор не вступил в законную силу.

      Напомним, ранее осудили руководителя Департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области из-за взяток в размере 3,5 млн тенге.

      А в Астане суд назначил 5 лет лишения свободы руководителю одного из отделов столичного управления образования.

