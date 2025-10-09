Акима из скандального видео наказали в ВКО

Дело в отношении акима Шиликти рассмотрели в суде - ранее в соцсетях появилось видео с участием чиновника, который позволил себе ненормативную лексику, передает NUR.KZ со ссылкой на суд ВКО.

Сообщается, что Зайсанским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении акима села Шиликти гражданина Т. по статье "Мелкое хулиганство".

: Судом установлено, что 6 октября 2025 года около 15:00 должностное лицо находясь в служебном кабинете здания акимата, в присутствии жителей села и представителей общественных объединений, проявил неуважение к окружающим, высказываясь нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

: тмечается, что в ходе судебного заседания чиновник полностью признал свою вину, не отрицал, что допустил нецензурные выражения в адрес участников встречи. Он выразил сожаление о содеянном и принес публичные извинения.

Совершение административного правонарушения подтверждено показаниями свидетелей, видеозаписью, исследованной в судебном заседании и его объяснениями.

: Постановлением Зайсанского районного суда гр.Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП РК, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 55 048 тенге", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Сети появилось видео из ВКО, на котором аким сельского округа в Зайсанском районе Куаныш Толеухан позволил ненормативную лексику в ходе общения с местными жителями. На кадрах мужчина спорил с автором видео, бил кулаками по столу и несколько раз нецензурно выразился.

Акимат ВКО инициировал передачу материалов в Совет по этике, а полиция привлекла акима к ответственности за мелкое хулиганство. Куаныш Толеухан извинился и объяснил, почему не смог сдержаться.

