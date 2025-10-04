Скрылся в Шымкенте: осужденного госпитализировали после задержания

Осужденного жителя Кызылорды, состоящего на учете в службе пробации, стали разыскивать из-за уклонения от надзора. Сначала он был задержан, а потом госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, житель Кызылорды с 2024 года находился под надзором пробационной службы. Однако он нарушил требования закона и скрылся в Шымкенте, уклоняясь от надзора.

В связи с этим были проведены первичные розыскные мероприятия. В результате мужчина был задержан сотрудниками пробации и прошел необходимое медицинское обследование.

В ходе проверки установлено, что ему требуется специализированное лечение. В соответствии с медицинским заключением он был госпитализирован в областной фтизиопульмонологический центр.

В МВД отметили, что служба пробации не только осуществляет контроль за осужденными, но и создает условия для их социальной адаптации, а также обеспечивает доступ к правовой и медицинской помощи.

После восстановления здоровья данный осужденный продолжит находиться под пробационным контролем.

В Восточно-Казахстанской области осужденный с пожизненным лишением водительских прав и электронным браслетом сбежал из дома, оставив жену одну с четырьмя детьми. Теперь мужчине грозят не только возобновление неотбытой части срока, но и более серьезные последствия из-за самовольного уклонения от пробационного надзора.

В Петропавловске сотрудники службы пробации пресекли попытку побега осужденного, состоящего на учете и приговоренного к ограничению свободы. Оказалось, что мужчина решил отправиться с друзьями в другой город. До этого осужденный уже неоднократно покидал место жительства в неположенное время.

