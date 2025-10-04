Скрылся в Шымкенте: осужденного госпитализировали после задержания
Опубликовано:
Осужденного жителя Кызылорды, состоящего на учете в службе пробации, стали разыскивать из-за уклонения от надзора. Сначала он был задержан, а потом госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, житель Кызылорды с 2024 года находился под надзором пробационной службы. Однако он нарушил требования закона и скрылся в Шымкенте, уклоняясь от надзора.
В связи с этим были проведены первичные розыскные мероприятия. В результате мужчина был задержан сотрудниками пробации и прошел необходимое медицинское обследование.
В ходе проверки установлено, что ему требуется специализированное лечение. В соответствии с медицинским заключением он был госпитализирован в областной фтизиопульмонологический центр.
В МВД отметили, что служба пробации не только осуществляет контроль за осужденными, но и создает условия для их социальной адаптации, а также обеспечивает доступ к правовой и медицинской помощи.
После восстановления здоровья данный осужденный продолжит находиться под пробационным контролем.
В Восточно-Казахстанской области осужденный с пожизненным лишением водительских прав и электронным браслетом сбежал из дома, оставив жену одну с четырьмя детьми. Теперь мужчине грозят не только возобновление неотбытой части срока, но и более серьезные последствия из-за самовольного уклонения от пробационного надзора.
В Петропавловске сотрудники службы пробации пресекли попытку побега осужденного, состоящего на учете и приговоренного к ограничению свободы. Оказалось, что мужчина решил отправиться с друзьями в другой город. До этого осужденный уже неоднократно покидал место жительства в неположенное время.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2293644-skrylsya-v-shymkente-osuzhdennogo-gospitalizirovali-posle-zaderzhaniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах