Казахстанец записал аудиосообщение про женщину и оказался на скамье подсудимых

В ВКО оправдали обвиняемого в унижении чести и достоинства женщины в распространенной аудиозаписи. Некоторая информация о ней подтвердилась документально, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело об оскорблении с использованием телекоммуникационных сетей в порядке частного обвинения рассмотрели в Зайсанском районном суде.

В ходе судебного заседания подсудимый не согласился с предъявленным обвинением. Он заявил, что в распространенной аудиозаписи не имел намерения оскорбить потерпевшую, а лишь выразил свое мнение, основанное на достоверных данных. При этом он не отрицал, что отправил голосовое сообщение.

"Согласно заключению судебной экспертизы, в аудиозаписи не выявлено неприличных языковых выражений, содержащих унижение чести и достоинства. Кроме того, сведения о привлечении потерпевшей к ответственности подтвердились документально и соответствуют действительности", - отметили в суде.

В связи с этим суд установил, что в действиях обвиняемого отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.131 УК, и принял решение об оправдании. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что жителя Актау за публичные оскорбления в мессенджере WhatsApp приговорили к штрафу, а также обязали возместить моральный вред. Суд установил, что в общем чате он размещал в адрес потерпевшей сообщения, выраженные в неприличной форме, унизив тем самым ее честь и достоинство. А в Костанайской области женщину обвинили в шантаже, клевете, угрозах и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Суд не нашел доказательств в подтверждение действительности распространенных сведений о ней. В итоге казахстанка добилась компенсации морального вреда за эту ложь.

