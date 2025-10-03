Проблемы возникли у россиянина на казахстанской границе из-за содержимого чемодана

Гражданин России, переходивший границу в Павлодарской области, вез в своем чемодане охотничий нож, за который ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении 67-летнего гражданина Российской Федерации по факту незаконного ношения холодного оружия (ч.1 ст.287 УК) рассмотрели в Успенском районном суде.

Суд установил, что в сентябре текущего года россиянин с семьей выехал на такси из Астаны в Павлодар, а далее в Новосибирск через государственную границу.

На пропускном пункте "Косак" в отделении пограничного контроля в ходе досмотра багажа в чемодане мужчины обнаружили колюще-режущее холодное оружие - нож, который изъяли сотрудники Пограничной службы КНБ РК.

Согласно заключению эксперта, изъятый нож является холодным оружием, изготовленным заводским способом, иностранного производства, общая длина составляет 37 см, по типу нескладных охотничьих ножей Боуи.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил россиянину наказание в виде штрафа в размере 15 МРП - 58 980 тенге.

Вещественное доказательство, а именно охотничий нож Боуи, находящийся в камере хранения отдела полиции, суд постановил уничтожить. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в аэропорту Астаны установили специальный ящик для добровольной сдачи холодного оружия, так как его стали находить у пассажиров все чаще. В прокуратуре сообщили, что лицо, добровольно сдавшее холодное оружие, освобождается от уголовной ответственности. А в Мангистауской области мужчину оштрафовали за кастет, который, по его словам, был найден на автостоянке. Заметили холодное оружие во время прохождения контроля через рентген-телевизионное устройство при входе на ж/д вокзал, где мужчина планировал сесть на пассажирский поезд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.