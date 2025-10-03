Акмолинец поверил обещаниям и потерял более 41 млн тенге
Опубликовано:
В Акмолинской области полицейские расследуют дело о хищении 41 млн тенге у предпринимателя при поставке кормовой серы. Подозреваемый установлен, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, двое акмолинцев за минувшие сутки стали жертвами мошенников и обратились с заявлениями в полицию.
"Один из пострадавших перевел 1,1 млн тенге за покупку лошадей и запчастей, доверившись незнакомцу на сайте объявлений, другой потерпевший - предприниматель, поверив обещаниям о поставке кормовой серы, потерял свыше 41 млн тенге", - рассказали в МВД.
В обоих случаях товар так и не был доставлен. Подозреваемые установлены, начаты досудебные расследования.
"Чтобы не попасть в подобные ситуации, рекомендуется фиксировать все договоренности письменно, проверять условия сделки заранее, а денежные средства перечислять только после получения подтверждений", - предупреждают в ведомстве.
Ранее стало известно, что предпринимательница из Усть-Каменогорска лишилась 23 миллионов тенге, поверив в обещание помощи в финансовых вопросах и развитии бизнеса. Владелица магазина доверилась малознакомой женщине и осталась ни с чем.
В Таразе рассмотрели дело о мошенничестве в особо крупном размере - на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Эти деньги потеряли местные предприниматели. Подсудимые занимались поставкой продукции из птичьего мяса из России в Казахстан.
