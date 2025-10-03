Бешбармак с "изюминкой" обнаружили в СИЗО Алматы (видео)

В СИЗО Алматы при приеме продуктов питания, передаваемых содержащимся лицам, внутри контейнера с едой сотрудники нашли мобильный телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС.

Как сообщает Департамент уголовно-исполнительной системы по Алматы, в следственном изоляторе мегаполиса в очередной раз пресечена попытка передачи запрещенного предмета.

Сотрудники следственного изолятора Алматы совместно с группой собственной безопасности и оперативной группой изъяли запрещенный предмет - при приеме продуктов питания, передаваемых содержащимся лицам, внутри контейнера с едой был обнаружен мобильный телефон.

По данному факту собран материал для направления в межрайонный административный суд Алматы для наложения административного взыскания.

Напомним, мы писали о том, как в разных регионах Казахстана готовят бешбармак. Так, подобный показанному на видео бешбармак готовят в Алматинской области - тесто варят в форме длинной лапши.

Касательно попыток передать что-либо заключенным напомним, в области Абай в посылке пытались передать деньги осужденной в колонию. Купюры сотрудники учреждения нашли в носках.

Ранее в Алматинской области пресекли попытку проноса на территорию колонии таких запрещенных предметов, как игральные карты, сувенирные "доллары" и белый порошок.

В Караганде два сотовых телефона изъяли в следственном изоляторе при досмотре посылки. Запрещенные предметы нашли в подошве кроссовок, предназначенных для обвиняемого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.