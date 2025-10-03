"Сопоставимо с потреблением крупного города": АФМ заявило об аресте 642 тыс. долларов
Опубликовано:
Агентством по финансовому мониторингу проводится системная работа по противодействию незаконному майнингу цифровых активов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, с начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане - 6, Шымкенте и Костанае - по 3.
В рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс. долларов США.
"Необходимо отметить, что часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами", - рассказали в ведомстве.
Здесь отметили, что в результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.
Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов, за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.
"Агентство напоминает: майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств.
Незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении.
Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальном майнинге и развивать прозрачный рынок цифровых активов", - обратились в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане есть официальные майнеры, которые добывают криптовалюту. Всего в стране зарегистрировано 75 лиц. За три года они заплатили налогов на 17,7 млрд тенге.
В прошлом году стало известно, что АФМ расследует уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории Астаны без соответствующей лицензии.
В Шымкенте также была обнаружена подпольная майнинговая ферма. По данному факту началось досудебное расследование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2293269-sopostavimo-s-potrebleniem-krupnogo-goroda-afm-zayavilo-ob-areste-642-tys-dollarov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах