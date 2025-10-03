БДСМ-студию выявили в элитном ЖК в Алматы (фото)

В Алматы выявили подпольную студию, в которой, по версии полиции, оказывались интимные услуги. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале МВД, в подпольном помещении сотрудники полиции обнаружили оборудование и реквизит, используемые для оказания интимных услуг. По данным ведомства, деятельность студии осуществлялась без каких-либо разрешительных документов.

"По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в МВД.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы добавили чуть больше подробностей. Уточняется, что так называемая БДСМ-студия расположена в элитном жилом комплексе.

"В помещении оказывались интимные услуги сексуального характера. Женщина, занимавшаяся проституцией, привлечена к административной ответственности. Установлен собственник квартиры, с которым проводится работа в установленном законом порядке", - рассказали в ДП.

Напомним, ранее на левобережье Астаны в подвале одного их жилых комплексов выявили и пресекли деятельность предполагаемой БДСМ-студии.

До этого в центре Алматы сотрудники полиции выявили 71 притон и нелегальный салон, где оказывались интимные услуги. Наказали собственников квартир и их жильцов.

Также в алматинском ЖК "Манхэттен" обнаружили 22 притона - прокуроры нагрянули с масштабной проверкой и выявили десятки нарушений.

