      Провели подряд дней с нами

      Казахстанец в форме из Toyota Highlander устроил потасовку в машине скорой помощи

      Опубликовано:

      В Атырау задержали мужчину в форме правоохранителей
      В машине скорой помощи. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__astana

      В Атырау за вождение в пьяном виде задержали мужчину в форме правоохранительных органов. Оказалось, что сотрудником полиции на самом деле он не является, передает NUR.KZ.

      Видео инцидента в машине скорой помощи опубликовали в Instagram. В подписи указывается, что вечером 2 октября в микрорайоне Балыкши в Атырау прохожие заметили Toyota с двумя мужчинами внутри, которые выглядели так, будто потеряли сознание. Люди вызвали "103".

      "Оба оказались в сильном опьянении. Одного передали полиции, второго - 29-летнего жителя Атырау - с травмой ноги погрузили в "скорую". Но уже в карете скорой помощи он воспротивился и устроил драку. К слову, он был одет в камуфляж, похожий на полицейскую форму", - отмечается в посте.

      Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, 2 октября около 19:15 в Атырау на пульт "102" поступило сообщение о том, что на автобусной остановке стоит без движения автомобиль Toyota Highlander.

      Прибывшие полицейские установили, что за рулем находился житель города 1996 года рождения. На место вызвали бригаду скорой помощи.

      Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения. Дополнительно выяснилось, что ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами.

      В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления".

      "Также установлено, что водитель не является сотрудником полиции, однако находился в форменной одежде правоохранительных органов. По данному факту составляется административный протокол по статье 675 КоАП РК "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования", - отметили в ведомстве.

      Все материалы собраны и будут направлены в суд для принятия законного решения.

      Ранее в Петропавловске женщину привлекли к ответственности за незаконное ношение специальной формы сотрудника полиции в маршрутном автобусе. На ней был жилет с надписью "Жол патрульдік полициясы". Женщине назначили штраф почти в 20 тыс. тенге.

      Жительницу Шымкента, которая провела прямой эфир в TikTok в полицейской форме, также привлекли к административной ответственности. Оказалось, что 24-летняя казахстанка никакого отношения к полиции не имеет. Форменную одежду у нее изъяли.

