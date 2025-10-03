Подростковая преступность в Казахстане достигла максимума за последние шесть лет
Неутешительную статистику по правонарушениям среди подростков за девять месяцев текущего года привело Первое кредитное бюро - самое больше значение с 2019 года, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Первого кредитного бюро "Data Hub" опубликован анализ данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры за январь - сентябрь текущего года.
"К уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024 года. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года", - говорится в публикации.
При этом как раз после 2019 года показатель резко падал: так, если в первой половине предыдущего десятилетия, в 2015-2019 годах, речь шла о более чем 2 тыс. человек за январь-сентябрь, то в 2020-2024 годах не доходило и до 1,5 тыс. С 2022 года число вновь начало увеличиваться, но сильных скачков до сих пор не было.
"За счет чего показатель в основном рос сейчас? Заметный вклад внесли такие статьи как хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, грабеж. Из них по хулиганству прирост самый большой - 216 человек в этом году против 94 в январе-сентябре 2024 года", - отмечается в анализе.
Сообщается, что самое частое преступление при этом - кража, тут привлечено 499 несовершеннолетних, в основном 16-17 лет.
Напомним, недавно в области Ұлытау условный срок получил подросток, признанный виновным в нападении с кастетом и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
А в суде Астаны рассмотрели дела по драке в автобусе, оштрафовав мужчину 66 лет и двух несовершеннолетних, штраф за которых должны заплатить родители.
