Нашумевшее дело о целительнице и 136 пострадавших в Актобе: прокурор потребовал максимальное наказание

В ходе судебных прений прокурор запросил для целительницы из Актобе, которую обвиняют в обмане 136 человек, наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, передает МИА "Казинформ".

Мы рассказывали, что в Актобе идет судебное разбирательство над целительницей. Согласно материалам дела, женщина просила людей оформить для нее кредиты, что они и делали. Некоторые рассказывали, что делали это будто под гипнозом. Сумма ущерба превысила 570 млн тенге.

Агентство сообщает, что в городском суде № 2 состоялись судебные прения. Прокурор Гульназым Алиева просила суд назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы с максимально возможным скором.

"Подсудимая не отрицала, что у нее имелся график погашения кредитов. Однако она заявила, что не признает своей вины, что не оформляла кредиты мошенническим способом ни на одного из 136 потерпевших, что все они передавали ей деньги добровольно, а также выразила несогласие с суммой, указанной в обвинительном акте", - сказала прокурор.

Также, по ее словам, на протяжении четырех месяцев судебного следствия обвиняемая не пояснила, куда были направлены денежные средства, полученные потерпевшими по кредитам.

"В настоящий момент неизвестно, куда именно делись почти 579 млн тенге. Прошу признать подсудимую виновной, назначить ей наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявила Гульназым Алиева.

В ходе прений также озвучили, что потерпевшие брали кредиты на суммы от 1 до 24 млн тенге, и на сегодня продолжают выплачивать их самостоятельно. Прокурор потребовала взыскать с подсудимой суммы, эквивалентные ущербу, в пользу потерпевших.

Напомним, впервые об этом деле сообщалось в конце декабря прошлого года. В Актобе десятки жителей потребовали привлечь к уголовной ответственности женщину, которая называет себя народной целительницей.

В апреле стало известно, что обвиняемой грозит до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере. В суде женщина запрещала себя снимать и даже просила проводить процесс в закрытом режиме.

Однако суд прошение отклонил, объяснив, что подобного рода дела рассматриваются в открытом формате. К слову, многие жертвы тоже не захотели, чтобы их показывали. Среди пострадавших оказались даже близкие родственники подсудимой.

Изначально по делу проходило 90 потерпевших, а сумма ущерба составляла более 406 миллионов тенге. Затем потерпевших стало больше и заявленный ими ущерб достиг 572,9 млн тенге.

