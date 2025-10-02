Водителя автобуса осудили за гибель двоих человек в Жамбылской области
В Жамбылской области суд вынес приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
В Telegram-канале судов Жамбылской области сообщили, что авария произошла в июне текущего года. Обвиняемый управлял автобусом Youtong. И на автотрассе Алматы-Шымкент в Байзакском районе нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автомашиной марки "Ваз 21015".
"В результате аварии водитель "Ваз 21015" и пассажир скончались на месте происшествия, а подсудимый Р. с разными телесными повреждениями госпитализирован в центральную больницу Байзакского района", - рассказали в суде.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области рассмотрел уголовное дело в отношении водителя автобуса по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть 2-х лиц (ч.4 ст.345 УК). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Прокурор просил назначить 5 лет лишения свободы. Одна потерпевшая сторона просила суд назначить среднее наказание по закону, другая потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание.
Подсудимый вину признал полностью. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей, положительную характеристику, чистосердечное раскаяние, совершение впервые преступления вследствие случайного стечения обстоятельств.
"Приговором суда Р. признан виновным по ч.4 ст.345 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет", - заключили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
