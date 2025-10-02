Иностранец без документов работал стоматологом в Павлодарской области

В одном из сел Павлодарской области иностранец незаконно оказывал стоматологические медицинские услуги. У него отсутствовали необходимые документы для этого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодарской области провели республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", направленное на контроль за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также ядовитых и сильнодействующих веществ.

Сотрудники полиции в ходе проверок ограничили в обороте более 1 тонны таблеток и ампул наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Стражи порядка провели рейдовые мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях, аптеках и складах.

"Так, в одном из сел Железинского района пресечен факт незаконного оказания гражданином иностранного государства медицинских услуг населению. У него отсутствовали необходимые документы на оказание стоматологических услуг", - рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области.

Полицией по факту незаконной медицинской деятельности возбуждено административное производство. Материал для рассмотрения передали в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Павлодарской области.

Ранее жителя Актау наказали за перевозку пассажиров без регистрации. Он не был зарегистрирован в качестве предпринимателя в уполномоченном органе и получил штраф, который из-за его семейного положения сократили на 30 процентов. Весной впервые в Казахстане зафиксировали факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта. 14 человек из этой страны без разрешений работали на крупной стройке в Караганде. А в Алматинской области сотрудники миграционной службы выявили 12 граждан КНР, занимавшихся производством кустарного алкоголя.

