"Риск стать жертвой": полиция обратилась к пассажирам общественного транспорта Алматы

После начала нового учебного года в Алматы выросло количество краж в общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Так, сегодня сообщается о задержании трех подозреваемых.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы задержаны трое ранее судимых за кражи лиц, которых подозревают в совершении повторных краж в общественном транспорте.

Как заявили в полиции, все они изобличены в хищении денежных средств, телефонов и личных вещей у пассажиров автобусов в разных районах города.

"Проблема карманных краж по-прежнему остается актуальной. Особенно это заметно в период нового учебного года, когда пассажиропоток увеличивается, а в местах массового скопления людей возрастает риск стать жертвой карманников.

Каждый задержанный - это не только раскрытое преступление, но и предупрежденные новые факты хищений", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Полиция призвала алматинцев быть бдительными в общественном транспорте и местах массового скопления людей: держать сумки и ценные вещи в поле зрения, не оставлять телефоны и кошельки без присмотра.

Ранее в Алматы задержали троих подозреваемых в совершении карманных краж в общественном транспорте. До этого в Алматы задержали мужчин, которых подозревают в систематической краже гаджетов в общественном транспорте. Также в Алматы полицейские задержали несколько человек, подозреваемых в карманных кражах в автобусах и на остановках города.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.