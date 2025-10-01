Родных братьев задержали в ЗКО: их подозревают в обмане пенсионерки на 830 тыс. тенге (видео)

В Западно-Казахстанской области задержали двух братьев, которых подозревают в совершении мошенничества в отношении знакомой им женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, по версии следствия, подозреваемые вошли в доверие к 68-летней пенсионерке и обманом завладели ее денежными средствами в размере 830 тыс. тенге. Выяснилось, что подозреваемые и потерпевшая ранее были знакомы.

"Также установлено, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за различные правонарушения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия", - рассказали в ведомстве.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, а при возникновении подобных фактов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Жамбылской области женщина обманула родственников на 22 млн тенге и лишилась свободы. Однако отбывание наказания ей отсрочили на три года.

А в Астане злоумышленник обманул восемь человек на 49 млн тенге, обещая помощь с приобретением земельных участков и недвижимости по низкой цене.

