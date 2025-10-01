Акмолинка обвинила брата покойного мужа в самоуправстве

Жительница Акмолинской области обвинила брата покойного мужа в том, что он самовольно вселился в дом и начал распоряжаться вещами ее супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 сентября в управление полиции Кокшетау поступило заявление местной жительницы.

"Женщина сообщила, что после смерти ее супруга его брат самовольно вселился в дом и начал распоряжаться имуществом покойного", - пояснили в Департаменте полиции Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.389 УК РК "Самоуправство".

Полицейские обратились к гражданам с напоминанием: любые вопросы, связанные с наследством и имуществом, необходимо урегулировать законным путем - через нотариуса и судебные органы.

"Самовольное вселение в жилые дома или распоряжение чужим имуществом без соответствующих документов влекут за собой уголовную ответственность. Чтобы избежать конфликтов, гражданам рекомендуется своевременно оформлять наследственные документы и обращаться за консультацией к юристам", - предупредили в ведомстве.

Ранее в Караганде задержали местного жителя по подозрению в самоуправстве в связи с долговым конфликтом. Полицейским мужчина пояснил, что потерпевший задолжал ему значительную сумму, полученную от продажи имущества, и он лишь пытался вернуть свои деньги. Жительница Экибастуза после смерти супруга осталась одна с 4 детьми. На квартиру в Павлодаре, которую погибшему мужчине подарила тетя, стала претендовать и его мама. Свекровь в итоге отказалась от доли в квартире, а также в доме, в котором живут ее внуки в Экибастузе. Но при этом она получила пенсионные накопления сына.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.