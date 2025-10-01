"Хотел изнасиловать": в МВД высказались о задержанном в Атырау мужчине

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал напугавшую атыраусцев новость о том, как мужчина едва не увел ребенка со двора, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Атырау, где мужчина увел ребенка, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу, проводятся необходимые следственные действия. Это связано с уводом ребенка с намерением совершить насильственные действия сексуального характера. Человек взят под стражу", - сказал Санжар Адилов.

Напомним, вчера в Атырау задержали мужчину. Его подозревают в том, что он пытался увести 8-летнюю девочку, но был остановлен очевидцем.

Ранее жителя Павлодарской области признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса в насилии над 12-летней падчерицей и пожизненно лишили свободы. Выяснилось, что мужчина начал жить с женщиной и ее дочерями 12 и 6 лет в одном из сел. От насильственных действий пострадала старшая из девочек.

До суда дошло и дело об изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в Кульсары. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Жылыойского района. Трагедия произошла 5 июня этого года. Девочка вышла во двор поиграть с подругами, но позже тело ребенка обнаружили в районе реки Курcай.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.