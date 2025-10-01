12 млн тенге дистанционно похитили у двух казахстанцев

В Павлодарской области полицейские пресекли схемы аренды SIM-карт для совершения мошенничества. Задержаны двое несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, киберполицейские Павлодарской области пресекли деятельность по использованию арендованных SIM-карт и аккаунтов мессенджера WhatsApp для совершения мошенничества.

В сентябре 2025 года на территории Павлодарской области и Экибастуза зарегистрировали два случая дистанционного хищения денег граждан. Общая сумма ущерба составила более 12 миллионов тенге.

"Мошенники звонили через приложение WhatsApp, представляясь сотрудниками различных государственных и финансовых организаций. Под предлогом защиты персональных данных и предотвращения киберпреступлений они вводили граждан в заблуждение и завладевали кодами доступа и банковскими реквизитами", - рассказал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В ведомстве уточнили, что абонентские номера, с которых осуществлялись звонки, были предоставлены третьими лицами по договоренности через мессенджер Telegram.

В основном в схему вовлекались несовершеннолетние учащиеся колледжей, которым предлагался удаленный "заработок" путем аренды своих SIM-карт и аккаунтов WhatsApp. Оплата производилась в криптовалюте.

"В результате оперативных действий оперативниками задержаны двое несовершеннолетних лиц, передававших доступ к своим номерам, у которых изъято свыше 70 SIM-карт и мобильные устройства. Идентифицировано более 100 абонентских номеров, использованных в схеме. Продолжаются мероприятия по установлению организаторов схемы, а также других участников, причастных к предоставлению номеров и координации преступной деятельности", - отметил спикер.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.

Ранее в Казахстане пресекли деятельность группы дропперов. Их подозревают в оказании содействия мошенникам, действовавшим за пределами страны. Жертвами схемы стали 7 человек, материальный ущерб превысил 5,5 млн тенге. Четверых казахстанцев, в том числе несовершеннолетних, предали суду.

В Костанайской области раскрыли молодежную сеть, которая, по данным следствия, работала на мошенников. Были задержаны 16 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Ущерб от уже возбужденных пяти уголовных дел, в которых пострадали жители Алматы, Астаны, Актобе, Костаная и Семея, превысил 80 млн тенге.

